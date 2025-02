«Mehed on valmis ja motivatsioon on laes,» kinnitas Barrus Võru VK peatreener Oliver Lüütsepp enne otsustavat lahingut. «Eelmises mängus nägime, mida peame parandama, ja oleme just nende detailide kallal tööd teinud. Kodusaalis mängimine annab meile suure eelise, kui saame rahva tugeva toetuse. Koos fännidega suudame Pärnule väärilise lahingu anda.»