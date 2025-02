Kui tartlastest taliujujate president Ülar Karis ehk Risto Mets oli smokingi ülle ajanud ja lipsu kaela sidunud, selgus, et päevajuhti polegi – tõbi oli ta maha murdnud. Et aga reibas Pühajärve taliujumisviisik eesotsas äsja Valgamaa teenetemärgiga autasustatud kultuuritöötaja Valdur Sepaga just pärale jõudnud oli, tuli Sepp Emajõelinna pingviinidele appi ja võttis tähtsa rolli enda kanda.