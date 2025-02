Tantsuolümpia toob Põlvasse üle 5000 võistleja

Põlva Spordikooli direktori Markus Käo sõnul on tegemist suurima võistlusega, mis Mesikäpa Hallis seni korraldatud. «Enamasti on hall tuntud kõrgetasemeliste käsipallivõistluste toimumispaigana, ent siin on peetud ka paljude teiste spordialade võistlusi, sealhulgas võistlustantsu etappe ning vabariiklikku tantsutüdrukute festivali. Küll aga on Tantsuolümpia läbi aegade suurim,» ütles Käo.