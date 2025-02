Kauaaegne spordireporter lisas laste suusapeole suurvõistluse hõngu

Videos on tunda suurvõistluse hõngu: väike poiss kinnitab enesekindlalt, et on võistluseks valmis, kuigi pole varem suuski alla saanud. Peatreener, kel peas koeramask, lubab, et koondis annab endast parima. Lapsed teevad omamoodi soojendust, rullides end kõhuli mööda maad. Ja kuigi laskumised on kohmakad, on väikesed sportlased rahul.