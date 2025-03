Eeloleva nädala esimeses pooles püsivad päevased õhutemperatuurid plussis

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, öö hakul Ida-Eestis ka lund. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhtul sajab kohati vihma ja lörtsi, sajuvõimalus on suurem Kirde-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 6–12, puhanguti kuni 18, saarte rannikul 8–14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2–6 kraadi.