Võistluste peakorraldaja Tõnu Laine sõnul on Valga maadlusvõistlused aastatega üha populaarsemaks muutunud. «On rõõm näha, et meie võistlused on saavutanud sellise rahvusvahelise taseme ja huvi nende vastu kasvab pidevalt. Olime eelmisel aastal Eestis suuruselt teine maadlusvõistlus.»