2. märtsil kell 17.21 teatati häirekeskusele, et Valgas Pedeli jõe jääl viibivad kaks poissi jalgratastega. Kohale saabunud päästjad selgitasid noortele, et jääle minek on ohtlik ning keelatud. Poisid lahkusid jäält.