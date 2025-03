Vello Jaska: energiakindluse tagamisel tasub kuulata teadlasi

Kuidas läheb aga teadusega kokku see, kuidas on meie võimukandjad püüdnud meile meediakanalites roosilisena näivaid energiaprogramme ühel või teisel moel peale suruda? Kõike seda sõnavahtu kuulates ja mõtteis analüüsides tekib küsimus: kes Eestis energia­valdkonda juhib või kureerib? Loogiliselt võttes peaks see olema kliimaminister, Reformierakonna liige Yoko Alender, kes koos meeskonnaga kabinetivaikuses mitmesuguseid arvutusi teinud ja projekte kokku pannud on.