Ester Karuse: spordil on noore inimese kujunemisel oluline roll

Sisutihedas mõttevahetuses läks mulle hinge samuti Lõuna-Eestist valitud saadiku Igor Taro meenutus lapsepõlvest, kus ta avalikult tunnistas, et tal ei olnud spordiga kõige paremad suhted. Kehalise kasvatuse õpetaja, endine Võru meeskonna tippvõrkpallur Argo Käpa, selle asemel et tänitada, leppis Igoriga kokku järgnevas: noormees kulutab spordile seitse kuni kaheksa korda rohkem aega, kui näevad ette kohustuslikud koolitunnid, ja tunnistusele on garanteeritud hinne viis.

Kui Igor Taro käis kergejõustikutrennis Võrus, harjutasin mina sama ala Raimond Lutsu juures Valgas. Ka mul on põhjust kasutada ainult ülivõrdeid ning tunnen uhkust, et treenisin koos hilisema odaviskeässa Magnus Kirdiga. Julgen väita, et spordil on inimese kujunemisloos äärmiselt oluline roll.