Politsei sai kätte 8,2 tonni uimasteid

Vaatamata sellele, et politsei ei saa avalikult selgitada, kuidas projekt täpselt käib ja milliste uuenduslike vahendite üle arutletakse, on see kolme aastaga võimaldanud läbi viia üle 50 rahvusvahelise operatsiooni üle Euroopa ning toetanud rohkem kui 20 rahvusvahelist ühisuurimist, tuvastanud kuritegelikke võrgustikke ja toonud esile ebaseaduslikke rahavoogusid.