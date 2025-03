Neljas Kagu-Eesti kohtumine keskendus taristule ja toimekindlusele

Toomas Hendrik Ilves rääkis, et temagi on kokku puutunud Lõuna-Eestile omaste probleemidega: puudulik energia- ja sidetaristu ning kõrgemad laenuintressid. «Meil pole paraku seda luksust, et lubada oma maal tühjaks joosta,» ütles Ilves ja lisas, et praeguses ebastabiilses julgeolekuolukorras muutub see kõik eriti ohtlikuks.