Terje Võrk: kinnisvaraomanikku võib tabada üllatus

Tuludeklaratsiooni täites on inimesed avastanud, et kui varem said nad enammakstud tulumaksu tagasi, siis sel aastal tuleb osal inimestest paraku juurde maksta, sest tulumaksu on tasutud vähem. Võimalike mahaarvamiste süsteem ja osakaal on pisut muutunud, aga deklaratsiooni koostada ja esitada on endiselt väga kerge.