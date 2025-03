„Veerandsaja aastaseks saades on paslik teha tagasivaade. Muuseumisse on kogunenud märkimisväärne hulk fotosid sündmustest, näitustest ja tegemistest. Kord 25 aasta jooksul on hea hetk tuua need päevavalgele ning jagada avalikkusega – et meie lood ei jääks vaid kõvaketastele," sõnas muuseumi teadusjuht Andres Seene.