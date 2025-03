Märtsi lõpus saabub esimene maamaksu tasumise tähtaeg

MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp tuletab meelde, et koduomanikele kehtib sel aastal endiselt kodualuse maa maksusoodustus. «Kui teil on maksustatavat maad ja te pole oma maksukohustusega veel tutvunud, saate seda teha ning maksu tasuda meie e-teenuste keskkonnas,» sõnas Parksepp.

Tänavu muutus esimese osamakse summa, mis tuleb maaomanikel tasuda. Kui maamaksusumma on omavalitsuse piires üle 100 euro, siis esimese osamakse suurus on vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 100 eurot. Kui maksusumma on väiksem, tuleb esimeseks tähtajaks tasuda kogu maksusumma.