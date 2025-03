Kristi Pihla, pereterapeut:

​​Terapeudina kuulen ma, et naised vajavad ennekõike märkamist ja ärakuulamist. Sageli see, et «mind kuulati ja minuga räägiti», võidab naise südame. Märka pisikesi detaile, peegelda kuuldut ja tee kokkuvõtteid räägitust ning leiad tee naise südamesse.