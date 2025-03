Üle poole autojuhtidest kasutab sõidu ajal mobiiltelefoni

Eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, et igasugune kõrvaline tegevus roolis – olgu selleks telefoniga rääkimine, GPSi seadistamine või söömine – suurendab liiklusõnnetuste riski.

Eelmisel aastal juhtus vähemalt 11 rasket liiklusõnnetust, kus üks riskitegur oli roolis kõrvaliste tegevustega tegelemine. "Hajameelsed juhid kipuvad rohkem kihutama, neil on pikem reageerimisaeg ning liikluskeskkonnast jääb infot puudu. See kõik suurendab liiklusõnnetuste riski," tõdes transpordiameti liiklusohutuse osakonna juhataja Maria Pashkevich.

Statistika näitab, et telefoni kasutamine sõidu ajal on küll veidi vähenenud, kuid endiselt räägib roolis mobiiliga 60% juhtidest, neist 16% sageli. Kõige sagedamini kasutatakse telefoni kõnedele vastamiseks (94%), pereliikmetele helistamiseks (74%) ja töökõnede tegemiseks (61%). Samas kinnitavad uuringud, et ka käed-vabad süsteemi kasutamine ei ole liiklusohutuse seisukohalt riskivaba – see hajutab juhi tähelepanu ja vähendab võimet kiiresti reageerida ootamatustele.