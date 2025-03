Uus programmeerimiskool alustab Võrus õppetööd septembris

Kood/Võru juhi Anneli Piigli sõnul on kood/Võru eesmärk suurendada piirkonna digioskusi ning arendada tugevat IT-kogukonda. Võrukana tunneb ta hästi kohalikke olusid ja usub, et tehnoloogiaharidus aitab piirkonna arengule kaasa. "Elukestev õpe ja koosloome on minu jaoks olulised väärtused ning kood/Võru annab võimaluse neid ellu viia. Soovin inspireerida nii noori kui täiskasvanuid avastama IT-valdkonda ning arendama digitaalseid oskusi, mis aitavad kaasa nii isiklikule kui ka piirkondlikule arengule," selgitab Piigli.