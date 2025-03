Kas tõesti nii kehvasti? Setomaa kool jäi edetabelis joone alla

Väikese õpilaste arvuga Setomaa gümnaasiumi väljajäämine Postimehe koolide edetabelist põhjustas kohapeal küsimuse, kas kooli tase on niivõrd kehv, et see pingeritta ei mahtunudki? Kool lükkab need kahtlused ümber ja Värskas leitakse, et neile on riigieksamite statistika esitlemisel liiga tehtud.