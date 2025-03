Rasvumine on krooniline haigus, mis on omakorda riskitegur mitmele teisele terviseprobleemile ja haigusele, nagu näiteks südamehaigused, diabeet, viljatus, vähk, aga ka depressioon. Tegu on kasvava probleemiga. Seejuures on üks osa probleemist liigse kehakaaluga seotud eelarvamused ja väärarusaamad.