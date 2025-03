Haruldase vähi diagnoosi saanud naine: igapäevased mured tunduvad nüüd tühised

See oli 2023. aasta kevad, kui Hallisk tundis, et tervis käest läheb. «Väga halb oli olla, ärkasin nagu pohmakaga, tundsin, et see ei ole normaalne, iga päevaga läks järjest halvemaks. Lõpuks kurtsin perearstile, õnneks ta võttis mind tõsiselt, kohe tegi igasugused proovid. Sealt tuli välja, et kilpnääre on väga haige,» rääkis naine, kes enne pidas sümptomeid lapseootusega seotuks, kuna ka tema kaks rasedust mõjusid kehale raskelt. Tal on kaks last: kahe- ja kaheksa-aastane.