Tiit Loim: sõgeduse vastu tuleb kasvatada immuunsus

Kõike ennekuulmatut, mida Donald Trump oma kaaskonnaga seni veel lühikese teise ametiaja jooksul korda on saatnud, pole ilmselt mõtet üles lugeda.

Lühidalt: ärimees Elon Musk vallandab koos oma käsilastega pealtnäha meelevaldselt ametnikke; Trump seab muu hulgas tariife USA heale liitlasele Kanadale; käivad jutud Gröönimaa äravõtmisest; Ukraina president sai USA asepresidendilt ja presidendilt nahutada, et pole tänu väljendanud ja miks ta ülikonda ei kanna (kusjuures ta on tänu avaldanud mitukümmend korda); Ukraina jäi USA-lt sõjalise abita – kuigi mil määral ja kui kauaks, paistab olevat segane.

USA meelelahutuskanalid paistavad kohati olevat harvad kaine mõistuse allikad. Seal tõdetakse näiteks sageli, et kõike eelnevat võiks nimetada lihtsalt jaburduseks, aga paraku on tegu poliitilise reaalsusega.

Ka küsitlused näitavad, et USA elanikud pigem toetavad Ukrainat ja nii mõnigi analüütik on ka USAs julgemalt välja öelnud, et see kõik on piinlik ja argpükslik Venemaa diktaatori poole valimine. Vähemalt pole kaine mõistus ilmast kadunud. Iseasi, kas see teadmine enam aitab, sest küllap leidus ka 90 aastat tagasi teise ilmasõja eel maailmas mõistlikke inimesi.

Euroopas üksteise süüdistamine on viimane asi, mida tegema peaksime.

On aga ka teistsuguseid arvamusi. Näiteks leidis Leedu politoloog ja ajakirjanik Kęstutis Girnius, et Zelenskõi võis kurikuulsal kohtumisel ameeriklaste jalgade suudlemisest loobumise tõttu võita lahingu, aga kaotada sõja. Ning et suveräänse riigi presidendina on Trumpil õigus lugupidamisele ja ekslike väidete vaidlustamisele. Wall Street Journali kolumnist Walter Russell Mead soovitas Ukrainal loobuda kaotatud aladest ja NATOga liitumisest. Põhjendusega, et me ei ela ideaalses maailmas ja paremat pakkumist ei tule.

Just Trump ja tema meeskond esitavad aga sarnaselt Venemaale järjekindlalt valeväiteid. Osaliselt saab küll nõustuda, et peame Ida-Euroopas teatud määral oma turvalisuse nimel keelt hammaste taga hoidma, aga samas veel enam tuleb jälgida, et me selle kõige keskel kriitikameele säilitaks. Zelenskõi ei ole jätkuvalt see, kes midagi valesti teeb.

Euroopas üksteise süüdistamine on viimane asi, mida tegema peaksime, sest lõhestamisele Venemaa loodabki. Selle asemel tuleb nüüd hinge kinni hoida, et Euroopa päriselt oma kaitsevõime üles ärataks. Kui võõrad tankid õuele sõidavad, ei ole tagantjärele taipamisest enam kasu.