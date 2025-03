Ivika Aman: sooline palgalõhe – kingitus, mida ei saa tagastada

Väikese tüdrukuna arvasin, et tulevikus on mul eneseteostuseks meestega võrdsed võimalused. Seda illusiooni kärpis peagi teadasaamine, et minu valitud erialal on tüdrukutel ja poistel eraldi vastuvõtt, mis väljendus umbes kolmekordses konkursivahes. Neli aastat hiljem olin samas olukorras ülikooli astudes. Mõlemal korral põhjendati soopõhise konkursi korraldamist faktiga, et muidu on meestel väga väikene või lausa olematu võimalus samale erialale õppima asuda.