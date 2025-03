Lõuna-Eesti linnade kinnisvara hind erineb kolm korda

Pindi kinnisvara maakler Hans Heinjärv on Valgamaal kinnisvara müügiga tegelnud 17 aastat, kuid nii kehva aastat kui mullu, ta ei mäleta. Peamiseks põhjuseks peab ta majanduslangust ja elukallidust. «Aasta esimestel kuudel pole samuti midagi paremuse poole läinud. Valgalased ei saa pangast laenu, sest sealt tuleb vastuseks, et siinsed majad ja korterid tagatiseks ei sobi. Viimasel neljal aastal on minu klientidest pangalaenu saanud ainult kolm. Rahakamatel Valga elanikel on juba kinnisvara olemas.»

Hans Heinjärve sõnul piirilinna elanikel müügisoovi on, aga ostjaid napib, sest noored lahkuvad ja rahvaarv väheneb. «Vanemad inimesed otsivad ühe- ja kahetoalisi kortereid, mis asuksid esimesel või teisel korrusel. Eakamatel on keeruline treppidest käia. Seetõttu soovitaksegi näiteks viienda korruse korterit müüa. Ka lapsed on läinud oma teed ja nii suurt elamist enam ei vajata. Seda on ka keeruline ülal pidada, sest kulud on suured.»