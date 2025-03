«Nad teevad seda, mis nad tegema peavad ehk nad tagavad meile parema kaitstuse, parema maastiku läbivuse,» rääkis Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Jaan Kessel. «Mis on peamine kriteerium meie jaoks, kuna me õpetame selle peale reservväge, on see, et neid on lihtne kasutada, neid on lihtne endale selgeks saada, õpetada ja neid on lihtne hooldada.»