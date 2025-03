Maajaam ootab Lõuna-Eesti kunstnikke interaktiivse installatsiooni töötuppa ja residentuuri

RuralArtConnect on Otepää lähedal asuva tehnoloogilise kunsti talu Maajaama ja Läti kunstipargi Savvaļa koostööprojekt, mille eesmärk on edendada kunstikogukondi maapiirkondades. Projekti raames toimub aasta jooksul neli erinevat töötuba, millest kaks leiavad aset Eestis Maajaamas ning kaks Lätis Savvaļas.

Esimene töötuba Maajaamas kannab pealkirja "More Effort, Some Function" ning selle juhendajaks on Eesti juurtega Rootsi kunstnik Leopold Inkapööl. Tema kunstipraktika keskendub suuremahulistele heliinstallatsioonidele, mis on kaasavad ja ärgitavad uudishimu ja mängulisust. Töötoa raames saavad osalejad võimaluse luua interaktiivse installatsiooni või objekti, lähtudes katsetamis- ja avastamisrõõmust. Osalejate loominguline lähenemine võib olla nii humoorikas kui ka mänguline.