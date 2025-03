Muutub Eesti ja Venemaa vaheliste dokumentide tunnustamise kord

Edaspidi tuleb kõik teises riigis esitamiseks mõeldud dokumendid varustada sellele alla kirjutanud isiku pädevust tõendava tunnistuse ehk apostilliga. Venemaal väljastatud kohtudokumentide, näiteks isaduse tuvastamise otsuste puhul sellest üksi ei piisa – need peavad saama ka Eesti maakohtu tunnustamise.

Dokumente saab sotsiaalkindlustusametile esitada mitmel viisil. Kõige lihtsam on saata need iseteeninduse kaudu või edastada digiallkirjaga dokumendid e-posti teel. Samuti võib need saata postiga Tallinna klienditeenindusse või ise lähimasse klienditeenindusse tuua.