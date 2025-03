Arved Breidaks: Antsla rahvas emotsioonide kütkeis

Kammertooni lõi Antsla vallavanem Avo Kirs­baum, kui ta võrdles Mehkamaa külade Antslaga liitumist kasulapse võtmisega. «Tuleb väga põhjalikult läbi arutada ja kaaluda, et me saaksime hakkama – et me ei petaks teie lootusi,» lausus ta oktoobris Mõniste rahvamajas toimunud rahvakoosolekul.