Andrus Murumaa: kuhu kadusid 31 Valgas inglise keele eksami sooritanud õpilast?

Tähesära saavad meie haridusmaastiku eesrindlikud ja edukad koolid, väiksema punktisaagiga koole aga tabab küsimuste laviin. Samas võiks ju lehest hoopistükkis elulugusid lugeda ja õppida parimatelt koolidelt. Ja ehk siin ongi Eesti edulugu peidus. Kõlab pisut iroonilisena, kuid kahjuks just nii on see koolijuhi vaatest.