Kadunud Fredy ema: «Ükskõik, mis põhjusel sa ei julge tagasi tulla, kõik mured on lahendatavad.»

Kolmapäeva hilisõhtul tuli näiteks vihje, et turvamees nägi Fredyt Põlva poes, aga selgus, et see oli enne kadumajäämist, mis juhtus ööl vastu laupäeva. «Mis temast hommikuks edasi sai, sellest pole vihjeid tulnud.»

Vall ütles neljapäeval, et nad käisid hommikul rääkimas Fredy tuttavate noortega, kellega politsei on igapäevases suhtluses. «Kahjuks praegu sealt targemaks ei saanud.»

Põlvas noormehe Fredy otsingutesse on kaastatud ka SA Kadunud OPEROG otsingurühm. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ka ei ole politseini jõudnud infot, kuhu Fredy plaani kohaselt suunduda võis. Suunad, kuhu ta teoreetiliselt liikuda võis, on nüüdseks läbi käidud, Fredy kodu ümbruses ja ka piirkonna tühjades hoonetes temast märki ei olnud.

Kontrollivad infokilde

Politsei andmeil oli Fredy telefon viimati levis Põlvas. SA Kadunud teatas, et viimase telefonikõne tegi noormees oma mobiiltelefonilt ööl vastu laupäeva kell 00.41, misjärel on tema telefon levipiirkonnast väljas.

Politseiniku sõnul võib kasu olla veel suhtlusrakenduse Snapchat infost. «On infokilde, et võib-olla on ta Snapchatis suhelnud, aga need on sellised, et keegi on kuulnud... Oleme päringu ettevõttele teinud, aga vastus võib paar päeva aega võtta. Hakkame telefonipäringuid veel juurde tellima.»

Viimane teadaolev videosalvestis pärineb seni ööst vastu laupäeva, kui kolm isikut kõnnib läbi piimakombinaadi juures oleva valvekaamera vaateväljast. See klapib ka noorte endi juttudega. Ent sealt edasi on Fredy saatus seni teadmata.

SA Kadunud juht Aare Rüütel ütles, et nad on juba noormeest mitmest kohast otsinud ja tegid seda ka neljapäeval, aga otsingupaikadest ta esialgu rääkida ei soovinud. «Asjaolud on sellised, mis ei ole üldse tavapärased. On väga suur palve, et kes on temaga alates laupäeva ööst ühenduses olnud, võtke ühendust kas meiega või politseiga.»

Põlvas on kadunud 17-aastane Fredy. Pildil on piirkond, kus noormees elab, ent seal korraldatud otsingud pole seni tulemust toonud. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Noormehe teadaolev kodust lahkumise aeg oli ööl vastu laupäeva kell 00.20.

Tal oli kodust lahkudes tõenäoliselt seljas hall jope, jalas heledad püksid ja pruunid saapad. Teada on, et poiss ei ole viimastel päevadel mobiiltelefoni kasutanud ja see on välja lülitatud. Ka ei ole ta kasutanud oma pangakaarti.

Fredy on umbes 180 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehituse ja pruunide juustega. Politsei palub kõigil, kellel on infot Fredy võimalikust asukohast, helistada viivitamatult numbril 112.