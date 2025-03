GALERII «Mul om nii hää miil, et mõista võro kiilt.» Võru instituut jagas emakeelepäeval välja oma tähtsamad auhinnad

«Ilus on kuulata laste laulu ja olla siin Põlva kihelkonnakeskuses,» ütles Võru instituudi direktor Ivari Padar reede pärastlõunal Põlva koolis toimunud pidulikul auhindade üleandmisel. «Põlva on keskne kihelkond Võrumaal ja see oli Katariina kius, et tuli veel ka Võru linn. Kui vaadata, kust Hindätiidmise avvuhinna kandidaate esitati, siis suurem osa esitati neist Põlva kihelkonnast.»