Politsei: Põlvas kadunud noormees võis maastikul hätta sattuda

Politsei on neil päevil kogunud hulga infot Fredy sõpradelt ja tuttavatelt poisi tegemiste ja plaanide kohta. „Kontrollitud on turvakaamera salvestusi, kus on Fredyt ööl vastu 8. märtsi vahetult enne kadumist näha, kuid rohkem mitte. Ka on kontrollitud vihjeid nagu oleks Fredyt nähtud pärast 8. märtsi küll Põlvas, Võrus, Tartus ja mujal, kuid ükski neist vihjetest ei ole kinnitust leidnud. Politsei on analüüsinud turvakaamerate salvestusi ning samas ka füüsiliselt kontrollinud erinevaid aadresse, mahajäetud maju, tööstushoonete platse, järve- ja metsaääri ja muid kohti. Neil päevil on politseile abiks olnud ka vabatahtlikud, kes töötavad ennekõike just maastikul kontrollides kohti, mida kõrvaliste silm igapäevaselt ei haara,“ kirjeldas otsinguid juhtiv Põlva piirkonnavanem Kalle Vall.