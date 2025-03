Samas on boonusraha jääk viimaste aastate madalaim. «Varem on märtsi alguses eelmise aasta boonusraha jääk julgelt üle miljoni olnud. Tajume ka siin, et inimestel on majanduslikult keeruline ning kasutatakse ära kõik võimalused, et igapäevase ostukorvi kulutusi madalamale tuua,» täpsustas Terasmaa.