Riik uurib ebaausate kaubandusvõtete kohta toiduäris

Konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juristi Kristin Truusi sõnul jõuab ametini tootjatelt väga vähe teavet probleemsete kaubandustavade kohta. See omakorda tekitab küsimuse, kas turul üldse esineb keelatud tavasid või kui teadlikud on turuosalised teatud tegude keelatusest.

«Seejuures on korduvalt ette tulnud ka olukordi, kus ebaausatest kaubandustavadest mõjutatud tarnijad on majanduslikult sõltuvad suurematest ostjatest ning hirm ärisuhte halvenemise või isegi lõppemise ees on takistanud neil probleemile lahendust otsimast,» ütles Truus.