Tüdruk vajab abi operatsioonile pääsemiseks

Eestis selle haiguse ravivõimalus puudub, kuid pere on valmis sõitma Ameerikasse, et tütar saaks 3D-prinditud kõrva ja operatsiooni, mis kaotaks näo ebasümmeetria. Puudu on aga 48 000 eurot, mida nad paluvad lastefondilt ja headelt annetajatelt.



«Mida aeg edasi, seda teadlikumaks on Karmen muutunud oma eripärast. Oleme püüdnud teda toetada ja julgustada, kuid ometi räägib ta iga päev, et soovib üle kõige saada sellist kõrva nagu teistel,» rääkis Karmeni isa. Nii loobus tüdruk äsja ka oma lemmikspordialast – võimlemisest, sest võistlusnõuded näevad ette patsi põimitud juukseid. «Karmenil on pidevalt hirm, et kõrva puudumine on näha, seda nii koolis kui ka sporti tehes,» märkis isa.



3D-meetodil väliskõrva loomine on uudne meetod, mida praegu praktiseeritakse üksnes Ameerikas: kõrva kõhre struktuur 3D-prinditakse ning operatsiooni käigus kaetakse see patsiendi oma nahaga. Sel viisil loodud kõrv on identne teisega ja tundub väga loomulik.



Kõrv on midagi, mille olemasolu võtame enesestmõistetavalt, kuid Karmenile on see kõige erilisem ja tähtsam kingitus. Kõik head inimesed saavad aidata täita tema unistust ning päästa tüdruku ebakindlusest ja hirmust.



Karmenit saab toetada mitmel viisil: valides kodulehe annetusvormist «Karmeni operatsioon» või helistades lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele: helistades 900 5025, annetad 5 eurot; helistades 900 5100, annetad 10 eurot; helistades 900 5500, annetad 50 eurot.



Samuti võib teha ülekande SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond annetuskontodele, märkides selgitusse «Karmen»:



Swedbank IBAN EE682200221015828742, SEB IBAN EE261010220014910011, Luminor IBAN EE791700017000285384, LHV IBAN EE527700771000610813, Coop IBAN EE824204278603586607.