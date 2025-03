Eestlane on palga kasvu suhtes pessimistlikum kui lõunanaaber

Vaid 11 protsenti Eesti inimestest usub, et nende palk võiks järgmise kolme kuu jooksul tõusta. Lätis ja Leedus on näitaja 18 protsenti. Samal ajal kardavad eestlased kõige rohkem, et see võib väheneda. Kui Eestis arvas 12 protsenti vastanutest, et nende töötasu langeb, siis Lätis oli see näitaja seitse ning Leedus viis protsenti. Kõige suurem osa vastanutest usub, et nende palk jääb samaks – seda arvab 52 protsenti eestlastest, 51 protsenti lätlastest ja leedulastest.