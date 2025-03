Eetrit rikastavad Võrust pärit külalissaatejuhid

Võrust pärit Sarap, kes on eelkõige tuntud Kanal 2 uudistesaate «Reporter» juhina, aga ka võimeka lauljana, rikastas Elmari hommikuid eelmisel nädalal. Tema esimese raadiokogemuse eel uuris Elu24 mehelt muu hulgas seda, mida sellist saab raadiotöö talle anda, mida televisioon ei suuda pakkuda.

Sarap vastas, et esiteks pakub raadiotöö hoopis teistmoodi kogemuse kui teleekraanil saate juhtimine. «Võtame kas või näite, et ma ei pea ette panema lipsu ja enne eetrit grimmist läbi minema. Mind muidugi paelub ammusest ajast mõte, et võin ka hommikumantlis kohale minna, ainult kolleegidel oleks naljakas, sest raadiokuulajad ei saagi seda teadma.»