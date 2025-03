Kood/Võru juhi Anneli Piigli sõnul ei tunne IT-haridus piire – on põhjust loota, et kool toob Võrru õppima infotehnoloogiahuvilisi mujaltki Eestist ja miks mitte ka Põhja-Lätist.

Septembris uksed avavat programmeerimiskooli kood/Võru asub juhtima võrukas Anneli Piigli. Ta usub, et vajadus sellise IT-kooli järele on Lõuna-Eestis olemas, sest digimaailm ja tehnoloogia kasutamine on tänapäeva majanduse lahutamatu osa. Õppima kandideerimine on juba avatud.