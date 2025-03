«Vaatame, kas saab siit mõne jälje või vihje.» Põlvas otsisid jäljekoerad ja vabatahtlikud nädal aega kadunud noormeest

Seni kõige tõenäolisem on versioon, et Fredy võis öisel ajal teistest lahkudes maastikul liikudes hätta sattuda.

Vabatahtlikud siirdumas maastikuotsingule Põlva linnas. Foto: Arved Breidaks

Lisaks linnaserva läbikammimisele palub politsei, et Jaama, Vabriku, Kastani, Tehnika, Savi, Kaasiku, Pihlaka, Kuuse, Lina, Roosi ja Vahtra tänavate elanikud vaataks kindlasti üle ka oma krundi, kõrvalhooned, keldrid, hekkide tagused ja muud kohad, kust hädas olev inimene sooja võiks otsida.

Viimaste päevade jooksul, mil noormehe kadumist on meedias käsitletud, on politsei saanud ka hulga vihjeid nii noormehe võimaliku asukoha kui ka selle kohta, kus teda viimati nähti. Paraku pole need otsijaid eesmärgini viinud.

«Vihjeid on olnud väga palju, juttude edasirääkimist,» kinnitas Vall. «Aga kui jõuame jutu alge juurde, siis tuleb välja, et ega tegelikult ikka ei teatud. Hetkel ringlevad jutud, et mingid mehed viisid [noormehe] võlgade pärast ära, aga meie sellele versioonile hetkel mingit kinnitust ei ole saanud. Need on sellised oletused.»

Kadunud Fredy otsingud Põlvas. Foto: Arved Breidaks

Vihjeid Fredy kohta on tulnud ka väljaspool Põlvat ja ka need on politsei üle kontrollinud. «Eilegi kuskil inimesed teatasid, et nägid Tartus sarnast poissi,» märkis Vall. «Vihjed on ikka teretulnud, aga sealgi kontrolliti ja ei olnud. Noori on sarnaseid.»

Kui kellelgi on mõni vihje, mis aitaks tuua selgust, kust Fredyt otsida, palub politsei sellest teada anda numbril 112. Ühtlasi tänab politsei kõiki vihjete tegijaid ja vabatahtlikke, kes Fredy leidmisele on püüdnud kaasa aidata.