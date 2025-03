ÕPILASFIRMADE LAAT Kuivatatud puuviljad ning lugu vanaemast tõid kultuuripärandi eriauhinna

«Meie müüme loodusliku aroomiga lõhnastajaid, mis sobivad hästi näiteks autosse või elutuppa,» tutvustas Põlva gümnaasiumi õpilasfirma CarScent esindaja Veli Lillo. «Meie tooted on naturaalsed, õli baasil ja lõhna on rohkem tunda kui poes müüdavatel lõhnakuuskedel. Kestvus on päris kaua, neli-viis kuud.» Valik oli lai, näiteks pakkusid nad lavendli, suvemarja ja mustika-vanilje aroomiga lõhnastajaid.