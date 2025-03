Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge. Puhub põhja- ja loodetuul 3–8, puhanguti kuni 12, saartel ja rannikul 8–14, puhanguti 20 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 4–9, rannikul kohati 1–3 kraadi.