GALERII Suguvõsauurijad kaevavad põnevaid leide otsides aegade tolmus

Eesti genealoogia seltsi Valgamaa osakonna liikmed ei tegele suguvõsauurimisega mitte ainult enda lõbuks. Ollakse valmis abistama kõiki, kes oma juurte kohta rohkem teada soovivad. Oma tegevusega väärtustatakse ka piirkonna kultuurilist ja ajaloolist pärandit. Nii on käidud kalmistutel korrastamas meie minevikus olulist rolli mänginud inimeste hauaplatse ning tutvustatud oma uurimistulemusi artiklite ja raamatute kaudu. Kokku on seatud ka uhke näitus enda sugupuudest.

Valgamaa suguvõsauurijate eesotsas on kohaliku osakonna loomisest saadik olnud Viivi Sirmais, kes on tegelenud mitme piirkonnas olulise inimese sugupuu uurimisega. Esimene, kelle jälgedelt ta tolmu puhuda aitas, oli Valgas eelmise sajandi algul elu käima lükanud Säde seltsi esimene esimees Andres Alver, kelle sugulaste hulka kuuluvad ka meie viimate kümnendite poliitikas suurt rolli mänginud Siim ja Kaja Kallas. Samuti on ta uurinud näiteks kirjanik August Gailiti, tekstiilikunstnik Anu Raua ning kunagise Valga arsti ja linnapea Johan Müllersoni suguvõsa.