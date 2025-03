VIDEOLUGU «Tegelikult on Petseri kloostri kuplid paista.» Petseri külje all taastatakse Eesti kaitseväe vägev maamärk

«Petseri Lõunalaager on sellele piirkonnale omal ajal, esimese vabariigi ajal, olnud väga oluline sõjaväelaager, kus said väljaõpet tuhanded ja tuhanded Kagu-Eesti mehed,» ütles RMK loodusvaht Toomas Valk. «Ma usun, et Seitsmemäe taastamine oleks igati vääriline mälestusmärk nii laagrile kui nendele meestele. Eriti kui arvestada, et järgmisel aastal saab selle laagri rajamisest sada aastat.»