Valgas saab näha rändnäitust tervislikust toitumisest

«Heade harjumuste kujundamisel on nii koolil kui kogukonnal noorte elus oluline roll,» nendib Valga Põhikooli direktor Tiit Tammearu. «Näeme, et see teema on ka noortele endile aina olulisem ning tähtis on tervislikust eluviisist edasi anda õiget infot. Eriliselt hea meel on meil selle üle, et näitus on interaktiivne,» ütleb direktor.