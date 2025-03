Põlvas leitud Fredy mälestuseks põlevad jätkuvalt küünlad

Kommenteerib Kagu jaoskonna uurimisgrupi juht Kaire Konts:

Viimased päevad on toonud sotsiaalmeediasse rida postitusi, kus spekuleeritakse Fredy surma üksikasjade üle. Sealjuures süüdistatakse temaga koos olnud noori ammu enne, kui faktid on lõpuni selged.

Muidugi on noore inimese surm tõeliselt traagiline, igati ülekohtune ja tekitab valusaid emotsioone. Süüdistada kedagi tapmises ilma ühtki tõendit omamata on lubamatu. Kuni tõde on väljaselgitamisel, ei tohiks emotsioonide najal ja omakohut mõistes hävitada ka juba järgmisi elusid.

Politsei töötab selle nimel, et küsimustele vastused anda. Nii oleme kogunud infot oma allikatest, küsitlenud kümneid noori ning analüüsinud turvakaamerate salvestusi, saamaks selgust inimeste liikumiste, surmani viinud sündmuste ja teiste asjaolude kohta.

Surnukeha esmasel vaatlusel ühtki vägivallale viitavat tundemärki ei olnud. Siiski käib põhjalik kohtuarstlik ekspertiis, mis annab lõpliku vastuse selle kohta, kas Fredy surm võis mingil moel olla vägivaldne. Kuna alaealiste surmajuhtumeid uurib politsei alati kriminaalmenetluses, on käimas ka kriminaalasi.

Õigussüsteem ei ole alati täiuslik, kuid see on ainus süsteem, mis tugineb tõenditele ja seadustele, mitte emotsioonidele ja kuulujuttudele. Õiglus nõuab kannatlikkust. Kuni uurimine käib, palume anda rahu leinas lähedastele, sõbra kaotanud noortele, kogukonnaliikmetele ja teistele, keda see juhtum puudutab. Politsei teeb kõik endast oleneva, et teha kiirelt kindlaks, mis on fakt ja mis on tõde.