Võru instituut tähistab 30. tegevusaastat

Aastate jooksul on Võru instituut teinud suure töö võru keele ja kultuuripärandi dokumenteerimisel ja uurimisel. Võru keelest, mis 19. sajandi keskpaigas taandus pigem suuliseks keeleks, on taas saanud kirjutamise ja lugemise keel. Selleks on Võru instituut välja andnud hulga kooli- ja ilukirjandust ning korraldanud keeleõpet lasteaedadest ülikoolini. Instituudi koosseisus on teadus- ja arendusosakond ning neli muuseumi, mille põhitöö on Vana-Võrumaa ainelise kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja tutvustamine.