Tänavu on leetritesse jäänud kolm inimest

Kui terviseameti Põhja regionaalosakonnale saabus veebruari lõpus teade selle kohta, et ühel patsiendil kahtlustatakse leetreid, asuti viivitamatult välja selgitama tema lähikontaktseid ning nakatumise asjaolusid. Sama päeva õhtul kinnitas terviseameti laborisse saadetud proovi analüüs, et tegemist on leetritega.

Terviseamet tuvastas, et patsient puutus nakkusohtlikul perioodil kokku enam kui 40 inimesega. Kuivõrd leetrid on äärmiselt nakkavad, soovitati kõigil lähikontaktsetel, kes ei ole haigust põdenud ega korrapäraselt leetrite vastu vaktsineeritud, haigest eralduda. Samuti anti neile soovitus end võimalikult kiiresti leetrite vastu MMR-vaktsiiniga kaitsta. Täiskasvanud lähikontaktsetele on esmane vaktsiinidoos tasuta, kuid see tuleb manustada 72 tunni jooksul pärast nakatunuga kokkupuudet.