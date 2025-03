Valitsus andis mandaadi vanglarendi läbirääkimiste alustamiseks

«Eesti vanglate töö on rahvusvaheliselt väga lugupeetud ja vastab kõrgetele standarditele. Meil on hea väljaõppega kvalifitseeritud ametnikud, inimõiguste kaitsele keskenduvad töömeetodid ja nüüdisaegne taristu. Vanglateenistuse töö on oluline osa Eesti siseturvalisuse tagamisest ja seda on Lõuna-Eesti elanikele turvalisuse jaoks oluline säilitada,» sõnas justiits- ja digiminister.