Noored vajavad eksamite perioodil õpetajatelt ja vanematelt rohkem tuge

Eksamiperiood on oluline etapp noorte haridusteel – see on aeg, mil nende teadmisi, oskusi ja enesejuhtimist testitakse ning tuleviku­uksed kas avanevad või sulguvad. Samas pole see periood noortele sugugi pelgalt akadeemiline väljakutse, vaid ka emotsionaalne ja psühholoogiline proovikivi.