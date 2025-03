Ametiühingud soovivad õpetaja alampalga tõstmist

«Oluline on, et ametisse astuv valitsus jätkaks õpetajaameti väärtustamist, nagu seda on lubatud 2023. aastal sõlmitud koalitsioonilepingus, kus on kirjas, et 2027. aastaks jõuab õpetajate arvestuslik palk vähemalt 120 protsendini Eesti keskmisest palgast,» kirjutas haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri pöördumises Reformierakonna juhile Kristen Michalile ja Eesti 200 esimehele Kristina Kallasele.