VIDEO Võrus lahingut pidanud sõdurid ehmatasid elanikke

«Kas Nursipalus on siis kitsaks jäänud, et nüüd tuleb ka Võrus inimeste aedades harjutada?» küsis võrulane, kes teisipäeva ennelõunal oma kodu ümber käivat sõdurite harjutust jälgis. «Õppida on vaja ja kõigest saab aru, aga ette teatamata ja eramute hoovides ei ole normaalne.»